1
BELLOCQ, Emilia,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BELLOCQ de ROCHA, Emilia, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 27-9-2026. - Sus hijos Juan y Lula Gallardo, sus nietos María, Juanse y Clara despiden con mucho cariño a una gran madre y abuela. Que Dios te tenga en la palma de su mano.
✝ BELLOCQ de ROCHA, Emilia, q.e.p.d. - Cora Torres de Pidal y familia acompañan a sus hijos y Marta con oraciones y gran cariño.
✝ BELLOCQ de ROCHA, Emilia, (Milli) q.e.p.d. - Fátima abraza con inmenso cariño a su tan querida y adorada hermana Marta en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo, por lo que la presidencia quedará en manos de Bartolomé Abdala
- 3
El mega complejo residencial de Bon Jovi de casi 17 millones de dólares para personas sin techo: “La forma más eficaz de acabar con la falta de viviendas es mediante casas asequibles”
- 4
MasterChef Celebrity: el reality comenzó con un tenso momento entre Germán Martitegui y Elizabeth Vernaci