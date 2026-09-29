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BELLOCQ, Emilia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLOCQ de ROCHA, Emilia, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 27-9-2026. - Sus hijos Juan y Lula Gallardo, sus nietos María, Juanse y Clara despiden con mucho cariño a una gran madre y abuela. Que Dios te tenga en la palma de su mano.

BELLOCQ de ROCHA, Emilia, q.e.p.d. - Cora Torres de Pidal y familia acompañan a sus hijos y Marta con oraciones y gran cariño.

BELLOCQ de ROCHA, Emilia, (Milli) q.e.p.d. - Fátima abraza con inmenso cariño a su tan querida y adorada hermana Marta en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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