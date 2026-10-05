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BELLUSCIO, Augusto César
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BELLUSCIO, Augusto César. - Los jueces de la sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Juan M. Converset, Pablo Trípoli y Omar L. Díaz Solimine y el personal, despiden con profundo pesar al ex vocal del tribunal, acompañando a su familia en este triste momento y rogando una oración en su memoria.
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