SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLUSCIO, Augusto. - Acompañamos a la familia Belluscio en este triste momento. Familia van Lierde.

BELLUSCIO, Augusto C., q.e.p.d. - Esc. Levin Rabey despide a su viejo y querido amigo, acompañando a Zelmira y a sus hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa