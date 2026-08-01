SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Su cuñada María Teresa Nazar lo despide con el cariño de siempre.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Todos los de Lafuente acompañan a Bárbara, nietos y bisnieta de Julián, despidiéndolo con cariño y oraciones.

✝ BENGOLEA, Julian. - Matias Braun, Carlos Lacour y Flia. despiden a Julio y acompañan a Bárbara y Flia. en este doloroso momento.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Jorge Bullrich y Lía Rosa Gálvez de Bullrich participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Bárbara, Tedy y sus hijos en este triste momento.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. Cristina Carlisle y Christie¨s Argentina despiden a Julián con inmenso cariño y acompañan a Bárbara y su familia en estos momentos de dolor.

✝ BENGOLEA, Julián. - Los Nazar de Jaucourt despiden con cariño y oraciones a Julián, acompañando a Bárbara y familia en su dolor.

✝ BENGOLEA, Julián. - Diego F. Videla y Patricia Massey participan su fallecimiento, acompañan con mucho afecto y el cariño de siempre a la querida Bárbara, Teddy e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a Bárbara y Teddy junto a toda su familia en este tan triste momento. Rogamos una oración en su querida memoria, Andrés y Canela von Buch.

BENGOLEA, Julián. - Raúl E. Zapater y Alexis Diradourian acompañan con amor a su hija Bárbara y a toda su familia.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Sus altezas serenísimas el príncipe y la princesa d’Arenberg acompañan a sus amigos Bárbara, Teddy e hijos en este momento de profundo duelo.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Fini Travers acompaña a Bárbara y familia con gran cariño.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Eduardo y Eugenia Grüneisen (as.) e hijos acompañan con mucho cariño a Bárbara, Esteban y a toda la familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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