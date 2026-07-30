SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Amalia Amoedo y sus hijas Isabella y Angelina despiden con profundo pesar a Julián y acompañan con todo su cariño a sus sobrinos Alejandro, Sofía y toda la familia y seres queridos en este momento tan doloroso, rogando oraciones por su eterno descanso.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Amalia Amoedo y sus hijas Isabella y Angelina despiden con profundo pesar a Julián, abrazando a su hermana adorada Bárbara, su cuñado Teddy, sus sobrinos Marcos, Tomás e Ignacio y toda la familia y seres queridos en este momento tan triste.

Avisos fúnebres

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