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BENGOLEA MADERO, Julián

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BENGOLEA MADERO, Julián, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho amor , recordando los lindos momentos compartidos, tu ahijada Diana Bengolea y sus hijos García Fernández. Acompañamos con mucho cariño a Bárbara, Teddy y toda la familia.

BENGOLEA MADERO, Julián, q.e.p.d. ¡Julián, te despedimos con un te quiero! Néstor Belgrano, Josefina Bengolea, sus hijos y nieta. Acompañamos a Bárbara, Teddy y toda la familia con cariño.

Avisos fúnebres
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