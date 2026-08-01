SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BENGOLEA MADERO, Julián, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho amor , recordando los lindos momentos compartidos, tu ahijada Diana Bengolea y sus hijos García Fernández. Acompañamos con mucho cariño a Bárbara, Teddy y toda la familia.

✝ BENGOLEA MADERO, Julián, q.e.p.d. ¡Julián, te despedimos con un te quiero! Néstor Belgrano, Josefina Bengolea, sus hijos y nieta. Acompañamos a Bárbara, Teddy y toda la familia con cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa