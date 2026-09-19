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LA NACION

BENGOLEA, María Inés

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BENGOLEA, María Inés. - Con todo amor acompañamos a Santiago. Patricia, Virginia, Rosina, Lucas, Salva y Silvestre.

BENGOLEA, María Inés. - Héctor Mourin y sus hijos Facundo, Paula, María, Malena, Julián, Francisco y Santiago Mourin Wernicke y sus familias, despiden con gran pena a la querida e inolvidable Marinés. Su risa nos alegrará siempre.

BENGOLEA, María Inés, q.e.p.d. - A nuestra queridísima amiga un abrazo al cielo. Maraya, Liliane y Marcelo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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