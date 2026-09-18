A menos de una semana de haber recibido el alta médica, el último domingo, Mirtha Legrand debió ser nuevamente internada en el sanatorio Mater Dei, según pudo confirmar LA NACION. Luego de haber ingresado a la guardia en las últimas horas, la conductora quedó bajo cuidados médicos. Oficialmente, el establecimiento aun no brindó información sobre el cuadro que atraviesa la diva.

Previamente, la diva de los almuerzos había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, decía el último parte difundido el domingo 13 por la institución médica.

El último parte médico del Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand

Más tarde, desde las redes sociales oficiales de Legrand, su familia había agradecido al sanatorio por el cuidado. “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, decía el escrito.

La conductora de 99 años había sido internada el lunes 7 de septiembre tras hacerse unos estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana. En esa ocasión, desde el Mater Dei habían señalado que Legrand había quedado bajo control por precaución y para completar estudios.

A pesar de que había recibido el alta, Legrand no había vuelto a hacer su programa. Este viernes, su nieta Juana Viale era la encargada de grabar la emisión del sábado con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.

Se estaba “recuperando muy bien”, habían confirmado fuentes cercanas a la conductora a LA NACION esta mañana, aunque la diva continuaba con tos, razón por la cual sus médicos seguían su cuadro de cerca.

La salud de Mirtha Legrand

En abril pasado, Legrand también tuvo un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", había escrito en ese momento en su cuenta de X.

Luego, la conductora contó en LAM (América) qué fue lo que desencadenó el problema de salud por el que debió ausentarse de su programa por tres semanas. “Fue una bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, dijo en diálogo con Ángel de Brito. “Fui al Teatro Lola Membrives a ver Rocky [la obra protagonizada por Nico Vázquez], con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño”, explicó. En esa oportunidad, la diva transitó la enfermedad en su hogar.

En abril pasado, Legrand también tuvo un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis gentileza

Los últimos antecedentes médicos de Mirtha Legrand

Mirtha demostró con el correr de los años que tiene una salud de hierro. Sin embargo, en algunas oportunidades tuvo que ser hospitalizada.

En julio de 2014 sufrió uno de los percances físicos más duros de su vida. Durante un lluvioso sábado, se resbaló en la cochera del edificio donde vive. Enseguida cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el piso de cemento mojado.

Si bien pidió realizar en vivo La noche de Mirtha por eltrece, la gravedad de la situación llevó a su asistente, Elvira, a llamar rápidamente a la familia y a su médico de cabecera. En cuestión de minutos, la diva fue internada en el sanatorio Mater Dei, donde se constató que la caída le había provocado una fractura de tibia y peroné. Esa misma noche fue operada y permaneció internada durante algunos días. Debido al tipo de lesión, debió inmovilizar la pierna durante un mes; utilizó una bota walker y se trasladó en silla de ruedas.

En mayo de 2023, debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada donde le colocaron un marcapasos “de última generación” StoryLab

En mayo de 2019, su salud volvió a tambalear. En esa oportunidad, una brida abdominal la llevó nuevamente al Mater Dei. La conductora fue operada, permaneció 48 horas en la sala de cuidados intensivos y luego regresó a su hogar, donde continuó con su vida cotidiana con absoluta normalidad.

En septiembre de 2021, Mirtha sufrió una obstrucción coronaria, según informaron en ese momento. Aun en plena pandemia de Covid, fue internada y sometida a una intervención en la que le colocaron dos stents.

Poco menos de dos años después, en mayo de 2023, debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada, en la cual le colocaron un marcapasos “de última generación”. Fue la propia Legrand quien, en un contacto con la prensa previo a la operación, se ocupó de transmitir tranquilidad a sus seguidores.

“Me preparo con buen humor, no me duele nada, estoy perfecta”, dijo unos días antes, cuando fue abordada por un grupo de cronistas televisivos en el ingreso al Multiteatro, donde había asistido para ver una función de Toc Toc. “Puedo no hacerlo, pero por seguridad lo hago”, sostuvo sobre el procedimiento sugerido por su equipo médico.

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