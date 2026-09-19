SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BENGOLEA WERNICKE, María Inés, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 17-9-2026. - Tus hijos, Santiago, Mercedes, Javier y Rosario Caniggia Bengolea, tus nietos Abril, Matías, Felicitas e Isabel, y tus yernos, te despedimos querida mamá con un amor inmenso y gratitud eterna, fuiste una madre ejemplar. Te queremos para siempre.

✝ BENGOLEA WERNICKE, María Inés. - Sus hermanos Mariel, Jorge y Francoise, Fernando y Dolores, Lia y Diego, hijos y nietos la despiden con inmenso cariño.

✝ BENGOLEA WERNICKE, María Inés. - Tu hermana Mariel y tus sobrinos Alfonso y Angie, Mumi y Nano y sobrinos nietos te recordaremos siempre.

✝ BENGOLEA WERNICKE, María Inés, q.e.p.d., falleció el 17-9-2026. - Sus primos queridos, Wernicke Zapiola: Ángeles, Laura, Germán y Margarita Mostany dan gracias a Dios por los tiempos compartidos.

✝ BENGOLEA WERNICKE, María Inés, q.e.p.d. - Francisco, Agustina y Mónica Muñiz acompañan con mucho cariño a Santi, Javi, Lola y Tete en este triste momento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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