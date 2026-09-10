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BENVENUTO, Raquel López de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BENVENUTO, Raquel López de, (Baby), q.e.p.d., falleció en Rosario, el 9-9-2026. - Claudia García Fuentes, Daniel y Marina Sauer despiden a su queridísima tía Baby con mucha pena y acompañan a sus primos con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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