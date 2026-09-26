SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BERMEJO, Roberto Oscar, falleció el jueves 24-9-2026. - Toda su familia lo despide con amor y gratitud. Con pasión trabajó en los medios, ayudó a promover el boxeo y dejó con su huella anónima un gran legado solidario.

Avisos fúnebres

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