SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - Querido Marcos, fuiste al cielo a escribir el último capítulo. Tu amigo Juan Javier Negri.

✝ BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - Alejandro Marchionna Faré participa su fallecimiento, acompaña a Alejandro y familia, y ruega una oración en su memoria.

✝ BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - La C.D. y los socios del IGEP, Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública, participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a Alejandro y a toda su familia, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa