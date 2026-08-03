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BERTIN, Marcos E. J.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - Querido Marcos, fuiste al cielo a escribir el último capítulo. Tu amigo Juan Javier Negri.

BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - Alejandro Marchionna Faré participa su fallecimiento, acompaña a Alejandro y familia, y ruega una oración en su memoria.

BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - La C.D. y los socios del IGEP, Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública, participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a Alejandro y a toda su familia, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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