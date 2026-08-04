SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BERTÍN, Marcos E. J., q.e.p.d. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Ricardo Aguirre, Ubaldo Aguirre, Alberto Allemand, Wolfram Anders, Luis Bameule, Adalberto Z. Barbosa, Carlos Bastanchuri, Juan Carlos Becciú, Eduardo Becher, Enrique Behrend, Josué Berman, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Martín Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Manuel Casas, Juan Carlos Cassagne, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Hernán Celorrio, Daniel Charles, Guillermo Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Luis Curutchet, Carlos M. D’ Alessio, Julián de Diego, Felix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Jorge R. Enriquez, Daniel Féraud, Norberto Frigerio, Adelmo J. J. Gabbi, Eduardo Gallardo, Horacio García Igarza, Juan Gear, Jorge González Cravino, Guillermo González Rosas, Jorge González Zuelgaray, Mario Guaragna, Enzo Grillo, Juan José Guaresti, Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Roland Koller, Federico M. Kralj, Juan Carlos Li Rosi, Juan E. Llamazares, Daniel Llambías, Juan Pablo Maglier, Alejandro Marchionna Faré, Alejandro Marolda, Alberto G. Maquieira, José Milei, Manuel R. Montesinos, Eduardo Moore, Carlos Morgan, Julio Naveyra, Juan Javier Negri, Ernesto Orlando, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Alfredo Rodríguez, Alejandra Rodríguez Galán, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Daniel Sabsay, José Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Juan Vicente Sola, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjanski, Emilio Varela, Aldo Vizcaino y Steven Wainer participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

✝ BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - Fernando Bekes y todo el personal de dsm-firmenich lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento.

Avisos fúnebres

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