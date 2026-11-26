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BERUTTI, Dora Luisa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BERUTTI, Dora Luisa (Chiche), q.e.p.d. - Julia y Ricardo Aguirre, Dominique y Luis Parenti, Magda y Eduardo Cavallo, Teresa y Martín Brandi, Miguel Stupenengo, Daniela y Alfonso Peña, Pata y Pato Silva, Patsy Ortiz de Urbina, Haydée Martínez Sarasola, Inés Velazco Suárez, Virginia y Ernesto Larrain, María Marta Molina, Gloria y Vladimir Jaugust, Majo y Eduardo Curutchet, Mariana y Ernesto Dahinten y Celina y Horacio Rossignoli acompañan con muchísimo cariño a Mariano, Lucrecia, Lu, Agus y a toda la familia Manfredi y ruegan una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION