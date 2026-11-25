“Las calles que eran tranquilas, donde la gente escuchaba a los pajaritos, ahora se volvieron completamente inhabitables. Es un atropello total a los vecinos”, dice Paula Dos Reis, publicista, de 30 años, una de los más de 100 residentes que este miércoles se acercaron a la esquina de Ambrosetti y Felipe Vallese, en Caballito, para protestar contra los cambios en el tránsito y el nuevo recorrido de colectivos por el barrio.

Con carteles que repiten consignas como “No a los colectivos en Ambrosetti” y “Defendamos nuestro barrio”, la convocatoria reunió a vecinos de distintas edades y sectores de la zona, que llegaron con bombos, silbatos y cacerolas para manifestar su rechazo a las modificaciones implementadas en el marco del proyecto del TramBus.

Carteles colgados de los balcones acompañaban el reclamo de quienes buscan que se revean las modificaciones Nicolás Suárez

Entre quienes se acercaron a la esquina había padres con chicos en brazos, familias enteras y madres que empujaban cochecitos mientras hacían sonar panderetas. Algunos vecinos se ubicaron en el medio de la calle, de frente al tránsito, para impedir que los vehículos avanzaran. Otros fueron llegando de a poco y se acercaron a conversar con los manifestantes o a seguir de cerca la movilización.

La protesta tuvo un primer momento de tensión cuando un colectivo quedó detenido frente a los manifestantes. Varios vecinos se acercaron al vehículo y le hicieron señas al conductor para que avanzara. Ante la situación, efectivos policiales le pidieron que hiciera marcha atrás y doblara. Cuando el colectivo finalmente se retiró, los manifestantes respondieron con aplausos y festejos, y los bombos, los silbatos y las cacerolas volvieron a sonar con fuerza.

La circulación de colectivos por la calle Ambrosetti fue uno de los principales reclamos Nicolás Suárez

“Nosotros estamos en contra de todos los arreglos que hicieron por el TramBus. Están generando un caos en todo el tránsito y nadie nos explicó cuál es el beneficio de todo esto”, cuestionó Dos Reis, quien señaló que una de las principales preocupaciones de los residentes es el paso de colectivos por Ambrosetti, una calle residencial que, según denuncian, no está preparada para absorber ese volumen de circulación.

Dos Reis también advirtió sobre la convivencia del tránsito de colectivos con otros puntos sensibles de la zona, como un jardín maternal y el ingreso de ambulancias por Felipe Vallese. “Hay un montón de razones por las cuales no tiene ningún sentido que hayan hecho que pasen dos bondis”, sostuvo.

Entre las principales objeciones, mencionan la contaminación sonora, el estado de las calles y la falta de información sobre las modificaciones Nicolás Suárez

Los cuestionamientos también tienen que ver con la forma en que se comunicaron los cambios. Los vecinos que se juntaron a manifestarse contaron que, aunque estaban al tanto de algunas modificaciones en la circulación, no esperaban que los colectivos comenzaran a pasar por Ambrosetti. La información llegó a través de un folleto que recibieron debajo de las puertas de sus casas apenas una semana antes de la puesta en marcha. “Ahí nos juntamos todos y empezamos a organizarnos”, detalló Dos Reis.

“La mañana fue terrible”

La preocupación por el impacto del nuevo esquema de circulación también se extiende a las calles cercanas. Martha, una vecina que vive hace 30 años en el barrio, aunque no sobre Ambrosetti, aseguró que los cambios ya alteraron la dinámica de la zona. “El caos se arma en todo el barrio. La mañana fue terrible, porque van todos los colectivos por acá. Estaban todos estacionados, no avanzaba absolutamente nada: colectivos, camiones, autos, los chicos del colegio...”, describió.

La vecina sostuvo que la protesta es el resultado de una serie de reclamos que se acumularon en los últimos días. Entre las principales objeciones, mencionó la contaminación sonora, el estado de las calles y la falta de información sobre las modificaciones. “Nadie te informa nada. Es un atropello. Nadie preguntó nada a los vecinos”, cuestionó.

Nicolás Suárez

Para Estela Domínguez, también vecina, señaló que los cambios de sentido en distintas calles complicaron los desplazamientos y que todavía observa confusión entre quienes circulan por el barrio. “La gente está como que no sabe muy bien cómo seguir”, describió. Para ella, el problema no se limita a quienes viven sobre Ambrosetti, sino que alcanza a quienes utilizan las calles aledañas para trasladarse.

Mientras los vecinos continuaban con los bombos y las cacerolas en la esquina, las consignas también se multiplicaban en los edificios de la zona. Carteles colgados de los balcones con mensajes como “Acá no queremos colectivos” acompañaban el reclamo de quienes buscan que se revean las modificaciones.

Con Ambrosetti cortada por efectivos policiales para impedir el paso de vehículos, los manifestantes decidieron trasladar la protesta hacia la intersección con la avenida Rivadavia. Allí, los vecinos buscaron extender el corte y hacer visible el reclamo en otro punto del barrio.

Mariana Tarelli, de 56 años, historiadora y vecina de la calle Ambrosetti, describió la calle como “muy hermosa, muy tranquila, con un empedrado histórico en formato de abanico”, y sostuvo que los cambios se realizaron sin consultar a quienes viven allí. Según relató, cuando algunos residentes se acercaron a la comuna para preguntar por el proyecto del TramBus, les habían asegurado que no modificaría la circulación de Ambrosetti. “La cambiaron de un día para el otro”, afirmó.

Elisa, docente jubilada y vecina de Caballito desde hace 45 años, consideró que las audiencias públicas realizadas para intervenciones anteriores no tuvieron consecuencias concretas: “Hacen como que escuchan a la gente, pero después hacen lo que quieren”, sostuvo.

Tarelli, en tanto, señaló que el conflicto también tuvo un efecto inesperado: acercó a quienes comparten la misma calle. “Hay algo de la vida contemporánea donde cada uno está en lo suyo y, de repente, empezamos a conversar en un grupo de WhatsApp y a charlar”, contó. Su pedido es que el Gobierno porteño revise la situación de Ambrosetti para preservar la seguridad y la tranquilidad de sus residentes.

A eso de las 20, los vecinos trasladaron el reclamo hasta la avenida Rivadavia, donde cortaron la circulación y dejaron habilitado un solo carril para el tránsito. Entre banderas, aplausos y palmas, la movilización se hizo sentir sobre la avenida.

Entre los manifestantes también había vecinos pequeños que quisieron decir unas palabras. Fran, de 10 años, llegó acompañado por su papá y sus hermanos. Es nieto de Lilita Baldi, artista plástica del barrio, y quiso expresar su propio rechazo a los cambios en la circulación. “El colectivo es insoportable, no aguantamos el ruido. Esta es una calle residencial, no es una calle central”, sostuvo.

El niño, al igual que otros vecinos, también manifestó preocupación por el puente ferroviario que atraviesa Ambrosetti: “Cuando uno pasa, vibra. Imagínense con colectivos”, planteó. Y resumió su mirada sobre las modificaciones con una frase: “Es un progreso, pero para atrás para nosotros”.