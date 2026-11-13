SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BEVILACQUA, Vicente q.e.p.d., falleció 11-11-2026. - La familia García Vilariño acompaña a la Dra. Claudia Sofía Bevilacqua y demás familia en este momento de dolor, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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