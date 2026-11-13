SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BEZAZIAN, Luznevart de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Seza Manukian de Schächter, Ari, Rose y Alex Manukian despiden con inmenso amor a su queridísima tía Adrine. Tuvo una formación académica de excelencia, pero eligió formar una familia con mucha solidez. Iluminaste nuestras vidas con risas y sabiduría. Te tenemos en nuestras oraciones y nuestros corazones.

Avisos fúnebres

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