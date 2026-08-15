SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BIANCHI, Osvaldo Antonio, q.e.p.d. - Su esposa, sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados el domingo 16 de agosto, de 10.30 a 13.30 hs., en la Sala Jacarandá de Jardín de Paz, Ruta Panamericana, Acceso Norte Km. 32,5, Ramal Pilar. El sepelio se realizará a las 13.30, en el mismo cementerio.

Avisos fúnebres

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