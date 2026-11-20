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BLAKSLEY BAZTERRICA, Ricardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BLAKSLEY BAZTERRICA, Ricardo, q.e.p.d. - Sus amigos de Músculo y Sonrisa: Mariano Bravo, José María Caseratta, Gustavo Freixas, Ricardo Frias, Martín Monsegur, Eduardo Ottolenghi y Manuel Solanet acompañan a Claudia, hijos y hermanas en este triste momento.
✝ BLAKSLEY BAZTERRICA, Ricardo R., q.e.p.d. - Luis Montenegro y su mujer Clara Goldaracena despiden con tristeza al querido amigo de toda la vida, abrazan a Claudia y a sus hijos, y rezan por él.
Aviso publicado en la edición impresa
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