SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BLAKSLEY BAZTERRICA, Ricardo, q.e.p.d. - Sus amigos de Músculo y Sonrisa: Mariano Bravo, José María Caseratta, Gustavo Freixas, Ricardo Frias, Martín Monsegur, Eduardo Ottolenghi y Manuel Solanet acompañan a Claudia, hijos y hermanas en este triste momento.

✝ BLAKSLEY BAZTERRICA, Ricardo R., q.e.p.d. - Luis Montenegro y su mujer Clara Goldaracena despiden con tristeza al querido amigo de toda la vida, abrazan a Claudia y a sus hijos, y rezan por él.

Avisos fúnebres

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