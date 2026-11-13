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BLANCO, Susana Beatriz
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BLANCO de MIANO, Susana Beatriz. - Santiago y María Corcuera (as.) junto a sus hijos Mateo, Brenda y Facundo acompañan a Camila y su familia en este triste momento, lamentan su partida y ruegan una oración en su memoria.
✝ BLANCO de MIANO, Susana Beatriz. - Facundo Corcuera abraza a Jorge, Jéssica, Gisela, Guillermo, Camila, Olivia, Agustina, Julieta y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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