1
BLASCO, Elena María de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BLASCO, Elena María de. - El consorcio de propietarios de Av. Callao 1984 despide con mucho cariño a Elena María Blasco. Acompaña a su familia en este triste y doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reforma laboral: los trabajadores empezaron a recibir el nuevo recibo de sueldo que muestra cuánto le cuestan a la empresa
- 3
Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en agosto 2026 si mi DNI termina en 0
- 4
Los expertos en psicología coinciden: las personas que cuidan varias mascotas en su hogar pretenden formar mejores hábitos en sus vidas