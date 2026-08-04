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BLASCO, Elena María Funes de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BLASCO, Elena María Funes de, q.e.p.d. - Josefina y Juan Lastra con sus hijos Boni y Amalia, Agustín y Gaby, Jofi y Andrés despiden con cariño a una amiga de toda la vida y acompañan a Armando y familia en estos tristes momentos.
✝ BLASCO, Elena María Funes de. - Carlos y Chuny Anzorreguy, hijos y nietos despiden con mucho amor a una amiga de toda la vida y acompañan a la familia.
✝ BLASCO, Elena María Funes de, q.e.p.d. - Juntas para siempre. Te despido con todo mi cariño. Teresita Mazzoletti de Zabala.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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