LA NACION

BLASCO, Elena María Funes de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BLASCO, Elena María Funes de, q.e.p.d. - Josefina y Juan Lastra con sus hijos Boni y Amalia, Agustín y Gaby, Jofi y Andrés despiden con cariño a una amiga de toda la vida y acompañan a Armando y familia en estos tristes momentos.

BLASCO, Elena María Funes de. - Carlos y Chuny Anzorreguy, hijos y nietos despiden con mucho amor a una amiga de toda la vida y acompañan a la familia.

BLASCO, Elena María Funes de, q.e.p.d. - Juntas para siempre. Te despido con todo mi cariño. Teresita Mazzoletti de Zabala.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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