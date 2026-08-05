SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BLASCO, Elena María Funes de, q.e.p.d. - Tessy e Hipólito Solari Yrigoyen te despedimos con el cariño de toda la vida y acompañamos a Armando y tus hijos en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa