SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BLASCO, María Elena Funes de, q.e.p.d. - Lía y Nicolás Joost Newbery la despiden con mucha tristeza y acompañan a toda la familia en este triste momento.

✝ BLASCO, María Elena Funes de, q.e.p.d. - Sara y Jorge Pereyra de Olazábal la despiden con enorme tristeza y acompañan a Armando y a toda su familia con enorme cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa