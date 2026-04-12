1
BONNESSERRE, Aida,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BONNESSERRE de CARNEIRO, Aida, q.e.p.d., falleció el 10-4-2026. - Sus hermanos Ricardo y Luisa y sus sobrinos Cecilia, Eduardo, Martín, Liliana, Luis María y María Ana la despiden con amor y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Una joven murió en Villa Devoto tras bajar del colectivo y ser atropellada: se le enganchó la mochila
- 3
La investigación sobre el vuelo de Scatturice se encalla entre lagunas técnicas, sospechas de connivencia y el silencio de EE. UU.
- 4
Billie Jean King Cup: el insólito saque de una canadiense que definió el partido tras casi 4 horas