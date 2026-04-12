BONNESSERRE, Aida,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BONNESSERRE de CARNEIRO, Aida, q.e.p.d., falleció el 10-4-2026. - Sus hermanos Ricardo y Luisa y sus sobrinos Cecilia, Eduardo, Martín, Liliana, Luis María y María Ana la despiden con amor y oraciones.

Avisos fúnebres

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