SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOSCH, Raquel q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - Sus hijos Ángel y Cathy, Diego y Pía y Diana Santamarina; sus nietos Sofie, Nick, Diego y Pedro Santamarina y Bernardo, Juan y Sebi Mignaquy participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, 15:30 hs., en el Jardín de Paz

Avisos fúnebres

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