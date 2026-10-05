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BOSCH, Raquel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BOSCH, Raquel q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - Sus hijos Ángel y Cathy, Diego y Pía y Diana Santamarina; sus nietos Sofie, Nick, Diego y Pedro Santamarina y Bernardo, Juan y Sebi Mignaquy participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, 15:30 hs., en el Jardín de Paz
Aviso publicado en la edición impresa
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