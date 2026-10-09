SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOTAS, Inés Ana María, q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Sus sobrinos Mariano Botas y Analía, Santiago Botas y Vanesa, Jorge Botas y sus sobrinos nietos Agustina, Ignacio, Martina, Paco y Juan Cruz despiden a la querida Beba con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. El sepelio será hoy, a las 12, en Parque Memorial.

Avisos fúnebres

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