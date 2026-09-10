SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Remedios F. G. de Pitrelli, sus hijos Andy y Willy, Juan y Pao y sus nietos acompañan a sus queridos amigos Bocha, Maggie y familia en este triste momento y despiden a Quique con el grato recuerdo de los lindos momentos compartidos.

✝ BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d. - María José Cuadrado e Iván Weissman, Laura Gastón y Steve Smith, junto a sus familias, participan el fallecimiento de Quique y acompañan con todo su cariño a su hijo Bocha, a Maggie y a toda su familia.

✝ BOTTINI, Enrique Raúl, escribano. - José María, Mariano José y Julián María Battista participan el fallecimiento del valorado Quique. Siempre estará en nuestros afectos.

✝ BOTTÍNI, Enrique Raúl (Quique), q.e.p.d., 7-9-2026. - Jorge y Susana Tagtachian, Florencia y Rolando Deragopyan, Dolores y Fabián Tutundjian y toda la familia Tagtachian despiden a su queridísimo y entrañable amigo y acompañan a Bocha, Maggie y familia con todo cariño en este triste momento. Lo van a extrañar.

✝ BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d. - Teresita y Alejandro Guerini, sus hijos y nietos, acompañan a la querida familia Bottini en este triste momento.

✝ BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d. - Con tristeza participo el fallecimiento de Quique Bottini, a quien siempre recordaré con mucho cariño. Acompaño a Bocha y familia en este doloroso momento. Gustavo Guerini y familia.

Avisos fúnebres

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