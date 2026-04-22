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BOURDIEU, Carlos,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BOURDIEU, Carlos, (Bebe), q.e.p.d. - Tu hermana Teri, junto a Mono Miguens, tus queridos sobrinos Roberto y Geraldine, Roque y Florencia, Rosario, Benjamín y Martita y Manuel Costa Bourdieu y tus 13 nietos te despiden con amor. Jamás olvidaremos al gran tío Bebe. Despediremos sus restos hoy, a las 15.30, en Jardín de Paz.
✝ BOURDIEU, Carlos, q.e.p.d. - Silvia y Juan Baudrix despiden a Bebe con el mejor de los recuerdos, y acompañan a su hermana Teri con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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