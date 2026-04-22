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BOURDIEU, Carlos,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOURDIEU, Carlos, (Bebe), q.e.p.d. - Tu hermana Teri, junto a Mono Miguens, tus queridos sobrinos Roberto y Geraldine, Roque y Florencia, Rosario, Benjamín y Martita y Manuel Costa Bourdieu y tus 13 nietos te despiden con amor. Jamás olvidaremos al gran tío Bebe. Despediremos sus restos hoy, a las 15.30, en Jardín de Paz.

BOURDIEU, Carlos, q.e.p.d. - Silvia y Juan Baudrix despiden a Bebe con el mejor de los recuerdos, y acompañan a su hermana Teri con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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