SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOURDIEU, Carlos, (Bebe), q.e.p.d. - Tu hermana Teri, junto a Mono Miguens, tus queridos sobrinos Roberto y Geraldine, Roque y Florencia, Rosario, Benjamín y Martita y Manuel Costa Bourdieu y tus 13 nietos te despiden con amor. Jamás olvidaremos al gran tío Bebe. Despediremos sus restos hoy, a las 15.30, en Jardín de Paz.

✝ BOURDIEU, Carlos, q.e.p.d. - Silvia y Juan Baudrix despiden a Bebe con el mejor de los recuerdos, y acompañan a su hermana Teri con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa