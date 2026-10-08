SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRAGA, Carlos Alberto. - Consorcio de Propietarios Libertad 1595 participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ BRAGA, Carlos Alberto, Ing., q.e.p.d. - Martha y Federico, hijos y nietos despiden con dolor al querido Mamocho y acompañan a Marisa e hijos.

BRAGA, Carlos Alberto, 7-10-2026. - Villa Juncal le da un cálido adiós, deseándole a sus familiares y allegados un afectuoso consuelo.

Avisos fúnebres

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