Por primera vez en 146 años, una mujer competirá por la presidencia de un histórico club deportivo

Por primera vez en sus casi 146 años de historia, el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) tendrá una mujer como candidata a presidenta. Mónica Lordi, actual vicepresidenta, encabezará la Lista Rosa en las elecciones previstas para el 25 de octubre próximo. El ganador, o ganadora, estará al frente del tradicional club hasta 2030.

Las listas para competir por la conducción de una de las instituciones deportivas más longevas de la ciudad cerraron ayer. Lordi estará acompañada por Darío Autorde como vicepresidente y Yanina Bonet como tesorera. En la Lista Rosa, nueve de los 21 integrantes son mujeres; en las otras dos opciones apenas hay dos. También se presentaron la Lista Turquesa, que actualmente conduce el club y tiene a Horacio Muñiz como candidato, y la Lista Roja, encabezada por Adrián Caprarulo.

Lordi, de 48 años, es abogada y llegó a GEBA hace unos 15 años. Su marido, Gonzalo, había sido socio desde chico y, cuando nacieron sus dos hijos, Alejo, de 20 años, y Victoria, de 17, decidieron volver al club para que pudieran practicar deportes. Hoy ella juega al tenis, su hijo al fútbol y su hija compite en patín; la próxima semana viajarán a Paraguay para acompañarla en un mundial.

Ahora busca convertirse en la primera presidenta de una institución fundada en 1880 que hoy cuenta con tres sedes en la ciudad de Buenos Aires y ofrece alrededor de 30 disciplinas deportivas. De los 34 integrantes que actualmente conforman la Comisión Directiva, ocho son mujeres. Lordi ocupa la vicepresidencia y es la única mujer entre los principales cargos de conducción; las demás se desempeñan como vocales titulares o suplentes o integran la comisión revisora de cuentas.

En las subcomisiones deportivas, según explica, la participación femenina es mayor. “Dudé mucho porque es ad honorem, me quita tiempo de mis hijos, de mis amigos y para hacer deporte. Pero me impulsaron mucho mis amigas del club. Algunas vitalicias me dijeron: ‘Tenés que ir, sos nuestra voz’. Eso me entusiasmó y me llenó de ganas”, contó a LA NACION.

La Lista Rosa ya había competido en los comicios intermedios de octubre de 2024, cuando se renovaron cargos de vocales. En ese momento se presentó en alianza con la Roja y se impuso sobre la Turquesa. Sin embargo, por diferencias de criterio, según explicó Lordi, esta vez las tres agrupaciones competirán por separado por la conducción del club.

Uno de los desafíos será aumentar la participación de los socios. De las 9000 personas habilitadas para votar, en aquellos comicios participaron cerca de 2000, poco más del 20% del padrón. “Lo que necesitamos es que vayan a votar”, apuntó Lordi, y agregó: “Nuestro objetivo es que lo que ingresa al club como cuota social y deportiva vuelva al socio en infraestructura, servicios y mejores condiciones para los deportistas. Nuestro lema es escuchar, planificar y hacer. Las mujeres tenemos más facilidad para la escucha”.

Yanina Bonet y Darío Autorde, son los compañeros de fórmula de Lordi

Entre sus prioridades menciona la inversión en infraestructura, la mejora de los baños y una mayor profesionalización de las distintas disciplinas. Lordi cuenta que desde hace tiempo recorre las áreas deportivas para conocer la situación de cada una y encontró demandas diferentes: algunas requieren más entrenadores por la cantidad de deportistas y otras necesitan técnicos con preparación específica para acompañar a quienes compiten en niveles más altos.

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, 21 de los 24 representantes de GEBA alcanzaron finales y 13 consiguieron medallas. Los más exitosos fueron Pascual Di Tella, en esgrima, y Daniel Villafañe, en gimnasia artística masculina, que obtuvieron dos preseas cada uno. “Nutrimos las selecciones de nuestro país. Esto muestra que necesitamos acompañar el crecimiento deportivo y seguir profesionalizando el club”, sostuvo Lordi.

Otra de sus propuestas apunta a adaptar algunos espacios y prácticas del club a nuevas necesidades familiares. Lordi menciona, por ejemplo, la posibilidad de incorporar vestuarios familiares, una modalidad que ya existe en centros comerciales y que permitiría dar respuesta a situaciones que la actual distribución entre vestuarios de hombres y mujeres no siempre contempla.

“Hay ciertas necesidades que no estamos viendo. La sede San Martín concentra la mayor cantidad de socios, pero todavía existen diferencias entre las alternativas disponibles para hombres y mujeres”, planteó.