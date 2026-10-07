Una avioneta con 30 pasajeros a bordo tuvo que abortar el despegue tras chocar y matar a una cebra

Una avioneta con 30 personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia sobre su fuselaje en el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, en Tanzania, tras chocar contra una cebra durante el despegue en la pista de Seronera, en el Parque Nacional del Serengeti.

Todos los pasajeros de la aeronave salieron ilesos. De acuerdo con la información difundida por el Tanzania Times, el impacto con el animal habría provocado daños que derivaron posteriormente en una falla del tren de aterrizaje del Embraer EMB-120 Brasilia.

La aeronave, identificada con la matrícula 5H-HLL y perteneciente a la compañía Sindbard Air, de Zanzíbar, continuó el vuelo hasta que la tripulación detectó problemas para desplegar el tren de aterrizaje. Ante esa situación, los pilotos desviaron la ruta prevista y se dirigieron al Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, en el norte de Tanzania, donde se preparó un operativo de emergencia.

Una avioneta con 30 pasajeros chocó y mató a una cebra en Tanzania durante el despegue

Según relató el medio local, el avión debió aterrizar apoyado sobre la parte inferior de su fuselaje después de que el sistema de aterrizaje no respondiera. Videos difundidos en redes mostraron cómo la aeronave se deslizó sobre la pista tras efectuar la maniobra.

El aterrizaje de emergencia también tuvo consecuencias para la actividad aeroportuaria, precisaron fuentes de la Autoridad Aeroportuaria de Tanzania (TAA). El Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro suspendió de manera temporal sus operaciones mientras los equipos de emergencia atendían la situación.

El incidente ocurrió el domingo pasado entre las 11 y las 12, hora local de África Oriental. Como consecuencia, las actividades normales en la terminal permanecieron interrumpidas durante aproximadamente cinco horas y se reanudaron a partir de las 16.30.

Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro

La investigación quedó a cargo de la división de accidentes aéreos civiles de Tanzania (TCAAIB), que ya inició las actuaciones para determinar las causas exactas del incidente.

El choque ocurrió en una de las regiones con mayor concentración de fauna silvestre de África. La pista de Seronera, desde donde había despegado el avión, se encuentra dentro del Parque Nacional del Serengeti, una extensa reserva natural del norte de Tanzania reconocida por sus grandes migraciones de animales.

Entre las especies más emblemáticas del Serengeti se encuentran las cebras de llanura (Equus quagga), que forman parte de uno de los movimientos migratorios terrestres más importantes del planeta. Más de 200.000 ejemplares se desplazan cada año por el ecosistema Serengeti-Mara en busca de pasturas y agua, siguiendo el ritmo de las lluvias estacionales.

Entre las especies más emblemáticas del Serengeti se encuentran las cebras de llanura (Equus quagga), que forman parte de uno de los movimientos migratorios terrestres más importantes del planeta Martín Olmi

Las cebras comparten esa migración con millones de ñus y cientos de miles de gacelas. De hecho, suelen avanzar delante de los demás herbívoros porque se alimentan de los pastos más altos y resistentes, lo que facilita luego el acceso de otras especies a la vegetación más corta y tierna.

El Serengeti alberga una de las mayores poblaciones de cebras de África. Organismos vinculados a la conservación del parque estiman que alrededor de 300.000 ejemplares habitan este ecosistema, donde también conviven leones, leopardos, hienas, elefantes y rinocerontes.

La presencia permanente de animales salvajes en áreas cercanas a caminos y pistas de aterrizaje representa uno de los desafíos operativos de las reservas africanas. Aunque los incidentes entre aeronaves y fauna son poco frecuentes, las autoridades mantienen protocolos especiales para minimizar los riesgos.