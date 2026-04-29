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BRANDI, Gustavo José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRANDI, Gustavo José. - Despedimos al querido Gus, acompañamos a Patricia, Vero, Santi, Maca, Lucas, Joaco, Lu, Facu y Luti y a sus nietos con mucho amor. Agradecemos la vida compartida con tan linda familia. Martín, Tere, Martín, Mariana, Tere, Emi, Mariano, Fran, Viki, Juani y los nietos.
✝ BRANDI, Gustavo José, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Criadores de Caballos Appaloosa lamenta comunicar el fallecimiento de su vice presidente y acompaña en este difícil momento a su esposa Patricia y a sus hijos Verónica, Macarena, Joaquín y Facundo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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