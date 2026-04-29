BRANDI, Gustavo
BRANDI, Gustavo. - Gus vamos a extrañar esos viajes familiares y los partidos de truco. Te queremos mucho. Los Brandi Marcelo.
✝ BRANDI, Gustavo. - Pedro y Guille, Carol y German, Mariana y Angel, Pedro e Inés, Santi e Inés, Guille y Matías despedimos con mucho cariño a nuestro querido Gus. Gracias por tanto compartido juntos. Te queremos mucho. Abrazamos a Pato, Vero, Maca, Joaco y Facu con todo nuestro cariño.
✝ BRANDI, Gustavo. - Con todo nuestro amor despedimos a Gus, hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por todo lo compartido. Pato, Vero y Santi, Maca y Lucas, Joaco y Lu, Facu y Luti y sus nietos Tori, Calu, Genarito y Fausti.
✝ BRANDI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 28-4-2026. - La familia Cavallo, Juan Carlos, María Cristina, Ernesto, Eduardo, Horacio cónyuges e hijos despiden con mucho afecto a Gustavo, quien fue un gran amigo y socio. Acompañan a Patricia, Verónica, Joaquín, Macarena, Facundo y a toda la familia Brandi Mesa en este triste momento y rezan una oración en su memoria.
