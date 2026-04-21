SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRANDONI, Adalberto Luis (Beto). - Emilio y Marina Weinschelbaum participan conmovidos el fallecimiento de su muy querido amigo y acompañan a Florencia y Micaela en su tristeza.

✝ BRANDONI, Adalberto Luis, q.e.p.d. - Elvio Colombo despide a Luis Brandoni con profundo pesar. Actor notable y de personalidad arrolladora, siempre comprometido con la vida cívica del país. Su vocación democrática y sus firmes vínculos con los valores de Raúl Alfonsín lo convirtieron en un ejemplo de una manera de hacer política basada en principios. Acompaño con afecto a su familia en este difícil momento.

✝ BRANDONI, Adalberto Luis, q.e.p.d., falleció el 20-4-2026. - Jorge Macri y María Belén Ludueña despiden con profunda tristeza a Luis, figura emblemática de la cultura, que dedicó su vida a la actuación, la dramaturgia y la política. Acompañan en este doloroso momento a Saula Benavente, a sus hijas y familiares. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa