SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRANDONI, Luis. - La comunidad de Radio Cultura despide al gran actor y al gran politico que fue relevante en la construcción de la democracia moderna en Argentina, rogando oraciones en su memoria.

✝ BRANDONI, Luis. - Mario Terzano acompaña a Florencia y Horacio con mucho cariño, y ruega oraciones en su memoria.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - La Fundación Strassera despide a Beto, miembro de la comisión directiva, y acompaña a su Flia. en tan doloroso momento.

Avisos fúnebres

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