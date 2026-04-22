1
BRANDONI, Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRANDONI, Luis. - La comunidad de Radio Cultura despide al gran actor y al gran politico que fue relevante en la construcción de la democracia moderna en Argentina, rogando oraciones en su memoria.
✝ BRANDONI, Luis. - Mario Terzano acompaña a Florencia y Horacio con mucho cariño, y ruega oraciones en su memoria.
✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - La Fundación Strassera despide a Beto, miembro de la comisión directiva, y acompaña a su Flia. en tan doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“El chimpancé de la mirada triste”: la decisión final sobre el destino de Toti retoma el último deseo de Jane Goodall
- 3
Cambio de dueños: los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas
- 4
Se vienen 24 horas de tormentas de fuerte intensidad, caída de granizo y 110 mm de agua acumulada: las zonas afectadas