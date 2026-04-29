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BRANE, Maria Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRANE de GALLI, Maria Teresa. - Kathy y Victor Müller, sus hijos Vale, Connie, Sol, Victor B., Lucas y Flias. despiden con enorme cariño a Tatan, recordando tantos momentos compartidos. Abrazan muy fuerte a Maria, Juan y Luli.
Aviso publicado en la edición impresa
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