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BRESBA, Eduardo Bruno
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRESBA, Eduardo Bruno. - Con inmenso dolor, la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, sus socios y comisión directiva, despedimos a nuestro entrañable amigo, socio y expresidente. Hacemos llegar a su familia y sus afectos nuestras condolencias. Queda en nosotros un recuerdo imborrable y un ejemplo de inmenso compromiso, generosidad y trabajo. Descansa en paz, querido Eduardo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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