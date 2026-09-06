SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRESBA, Eduardo Bruno. - Con inmenso dolor, la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, sus socios y comisión directiva, despedimos a nuestro entrañable amigo, socio y expresidente. Hacemos llegar a su familia y sus afectos nuestras condolencias. Queda en nosotros un recuerdo imborrable y un ejemplo de inmenso compromiso, generosidad y trabajo. Descansa en paz, querido Eduardo.

Avisos fúnebres

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