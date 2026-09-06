Los empresarios del G6 respaldaron el reclamo de soberanía sobre Malvinas del gobierno de Milei

Las entidades de representación empresarial y bancaria más importantes de la Argentina, que integran el Grupo de los Seis (G6), expresaron este sábado su respaldo a la posición del Gobierno sobre las islas Malvinas, tras la cadena nacional que encabezó el presidente Javier Milei el jueves.

El G6 difundió un comunicado en defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos correspondientes. Asimismo, en la nota apoyaron “las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales de nuestro país”.

“La soberanía sobre las islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”, afirmaron desde el grupo que está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

“El G6 reafirma la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino en el marco de nuestra Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación”, refirieron también las entidades, que conforman el conglomerado más representativo dentro del establishment empresarial en la Argentina.

Por último, sostuvieron que la defensa del territorio, de los recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación “es una responsabilidad de todos los argentinos”, como así también “una política de Estado que debemos sostener unidos”.

De esta forma, el G6 se alineó con el posicionamiento que emitió la gestión de Milei y sumó un espaldarazo más a la decisión, que despertó quejas en el Reino Unido.

El jueves, Milei anunció por cadena nacional un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que realicen tareas de exploración y explotación hidrocarburífera en el Atlántico sur, avaladas por la gestión ilegítima británica en las islas.

Asimismo, el Presidente confirmó que su gobierno culminará las tareas de construcción de una base naval en Tierra del Fuego e hizo un llamado a la unidad nacional a los distintos espacios.

“Este tema demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos que hay un frente unido ante el mundo, como Nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo Milei.

El respaldo del G6 fue en línea sobre todo con este pedido que emitió la Casa Rosada. Esto luego de los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que su país puso en “revisión” rechazar la posición de Reino Unido sobre Malvinas, en medio de las quejas por la falta de apoyo de sus socios de la OTAN a la guerra en Medio Oriente.