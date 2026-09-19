BRETON, María Rosa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRETON de FUENTES ROSSI, María Rosa q.e.p.d., falleció el 16-9-2026. - Adriana Otero y Arturo Hovagimyan; sus hijas Paula y Emilia despiden con profunda pena a la entrañable Tata. Siempre estará presente en nuestros corazones su alegre voz y su amorosa actitud con todos nosotros. Acompañamos a Raúl, Nacho, Manuel, su nieto, hermanos, sobrinos en la pena de su partida y en el consuelo de su recuerdo.

✝ BRETON de FUENTES ROSSI, María Rosa. - Guillermo y Olga Jacovella despiden con mucha tristeza a María Rosa y acompañan con cariño a Raúl y sus hijos.

✝ BRETON de FUENTES ROSSI, María Rosa, q.e.p.d. - Querida María Rosa, te despido con profunda tristeza. Tanto vivido, tanto compartido; me llena de gratitud y alegría. Tu recuerdo quedará dentro mío por siempre. Que los ángeles te reciban en un jardín eterno lleno de paz. Myette.

Avisos fúnebres

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