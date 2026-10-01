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BRUTUS AUGSPACH, Alain,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRUTUS AUGSPACH, Alain, q.e.p.d., falleció en Yardley, Pensilvania, el 30-9-2026. - Con gran pesar, anunciamos la muerte de nuestro nieto. Carlos Axel Augspach e Isabel Roberts de Augspach y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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