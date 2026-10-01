1
BRUTUS AUGSPACH, Alain,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRUTUS AUGSPACH, Alain, q.e.p.d., falleció en Yardley, Pensilvania, el 30-9-2026. - Con gran pesar, anunciamos la muerte de nuestro nieto. Carlos Axel Augspach e Isabel Roberts de Augspach y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La cifra millonaria que pagará YPF por Ganancias y qué pasará con la nafta
- 3
Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
- 4
Pánico en un vuelo de Flydubai: Israel denuncia que un piloto quiso estrellar el avión y apunta a un intento de ataque jihadista