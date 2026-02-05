LA NACION

BURATOVICH, Esteban

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BURATOVICH, Esteban, 4-2-2026. - Su esposa Susana Dodero; sus hijos Mercedes, Santiago, Alejandro y Carolina Buratovich, sus yernos y nueras Mariano, Carolina, Valeria y Maximiliano y sus nietos Sofi, Cata, Nico, Delfi, Mica, Martu, Marcos, Juana, Agus, Juani, Valen, Ivan, Alexia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con enorme amor, agradeciendo haber compartido su vida, su generosidad y su ejemplo. Sus restos serán despedidos hoy, 14.30 hs., en el Cementerio Parque Memorial.

BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - Su hermano José Antonio, junto a su esposa Nelly, hijos y nietos despiden con profundo dolor al querido Esteban y acompañan a Susana y a toda la familia con mucho cariño.

BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - El directorio de Buratovich Hnos. S.A. y su personal acompañan con mucho dolor a su familia en este difícil momento.

BURATOVICH, Esteban. - Elbi Buratovich junto a sus hijos y nietos participan su muerte con tristeza y están junto a su familia en este doloroso momento.

BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - Marta Buratovich, sus hijos y su nieto despiden con profunda tristeza a Esteban, primo, amigo, socio y hermano de la vida, acompañando a Susana, Mercedes, Santiago, Ale y mi ahijada Caro con muchísimo cariño y guardando el recuerdo de tanto compartido.

BURATOVICH, Esteban. - Gloria R. A. de Benítez Cruz y sus hijos Enrique y Sofía, Laura y Germán Cersosimo y Gloria (h.) lo despedimos con lindísimos recuerdos compartidos con nuestras familias.

BURATOVICH, ESTEBAN, q.e.p.d. Marcelo Valsecchi despide a Esteban con profundo dolor y sincera gratitud por su vida y su amistad, y acompaña con todo cariño a Susana y a sus hijos en este difícil momento.

BURATOVICH, Esteban. - Juan R. Galickas y Teresa Nicolini despiden a Esteban con tristeza y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - Sus amigos, los desconocidos de siempre, Gloria R. A. de Benítez Cruz, Susana P. de Davison, Carlos y Mec Galarce, Nils y Cristina Lam, y Anita de Matta Rogers despedimos a Esteban con la amistad que nos unió tantos años y acompañamos a Susana y familia con todo cariño.

BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - El estudio jurídico Buratovich-Piazza Barzana, su incondicional asistente Gabriela y su personal despiden al Dr. Esteban con mucha tristeza y acompañan a la familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo
    1

    Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo

  2. Su canción fue un éxito mundial, pero ahora tiene que vender contenido para adultos para financiar sus giras
    2

    Su canción fue un éxito en todo el mundo, pero ahora tiene que vender contenido para adultos para financiar sus giras

  3. Brilló como modelo, toda la Argentina se rindió ante ella y a los 71 años reveló su secreto para practicar deportes extremos
    3

    Brilló como modelo, toda la Argentina se rindió ante ella y a los 71 años reveló su secreto para practicar deportes extremos

  4. Luis Caputo confirmó que no adquiere su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa
    4

    Luis Caputo confirmó que no compra su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa