BURATOVICH, Esteban
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BURATOVICH, Esteban, 4-2-2026. - Su esposa Susana Dodero; sus hijos Mercedes, Santiago, Alejandro y Carolina Buratovich, sus yernos y nueras Mariano, Carolina, Valeria y Maximiliano y sus nietos Sofi, Cata, Nico, Delfi, Mica, Martu, Marcos, Juana, Agus, Juani, Valen, Ivan, Alexia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con enorme amor, agradeciendo haber compartido su vida, su generosidad y su ejemplo. Sus restos serán despedidos hoy, 14.30 hs., en el Cementerio Parque Memorial.
✝ BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - Su hermano José Antonio, junto a su esposa Nelly, hijos y nietos despiden con profundo dolor al querido Esteban y acompañan a Susana y a toda la familia con mucho cariño.
✝ BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - El directorio de Buratovich Hnos. S.A. y su personal acompañan con mucho dolor a su familia en este difícil momento.
✝ BURATOVICH, Esteban. - Elbi Buratovich junto a sus hijos y nietos participan su muerte con tristeza y están junto a su familia en este doloroso momento.
✝ BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - Marta Buratovich, sus hijos y su nieto despiden con profunda tristeza a Esteban, primo, amigo, socio y hermano de la vida, acompañando a Susana, Mercedes, Santiago, Ale y mi ahijada Caro con muchísimo cariño y guardando el recuerdo de tanto compartido.
✝ BURATOVICH, Esteban. - Gloria R. A. de Benítez Cruz y sus hijos Enrique y Sofía, Laura y Germán Cersosimo y Gloria (h.) lo despedimos con lindísimos recuerdos compartidos con nuestras familias.
BURATOVICH, ESTEBAN, q.e.p.d. Marcelo Valsecchi despide a Esteban con profundo dolor y sincera gratitud por su vida y su amistad, y acompaña con todo cariño a Susana y a sus hijos en este difícil momento.
✝ BURATOVICH, Esteban. - Juan R. Galickas y Teresa Nicolini despiden a Esteban con tristeza y acompañan a su familia en este momento de dolor.
✝ BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - Sus amigos, los desconocidos de siempre, Gloria R. A. de Benítez Cruz, Susana P. de Davison, Carlos y Mec Galarce, Nils y Cristina Lam, y Anita de Matta Rogers despedimos a Esteban con la amistad que nos unió tantos años y acompañamos a Susana y familia con todo cariño.
✝ BURATOVICH, Esteban, q.e.p.d. - El estudio jurídico Buratovich-Piazza Barzana, su incondicional asistente Gabriela y su personal despiden al Dr. Esteban con mucha tristeza y acompañan a la familia.
