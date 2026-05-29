Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 30 y 31 de mayo

Muchas personas aprovechan el fin de semana para descansar y ponerse al día con el abanico de posibilidades que ofrece Netflix. Es que cada viernes, el gigante del streaming da a conocer el ranking de las series y películas más vistas en Argentina para que, a la hora de elegir, no sea tan tediosa la búsqueda.

Si querés sorprender a tu pareja, familiar o amigo, prestale atención a este top ten de producciones elaborado por la plataforma que selecciona las mejores propuestas para el fin de semana.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Berlín y la dama del armiño (2026)

Thriller/Acción. Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci, “La dama del armiño”. Duración: ocho episodios. Ver Berlín y la Dama del Armiño.

Berlín y la dama del Armiño, tráiler oficial

2. The Boroughs: jubilación rebelde (2026)

Ciencia ficción/Drama. En un apacible complejo residencial para jubilados de Nuevo México, un peculiar grupo de héroes se convierte en la última línea de defensa contra una amenaza de extraterrestres que vienen de otro mundo dispuestos a arrebatarles justo lo que no tienen: tiempo. Duración: ocho episodios. Ver The Boroughs: Jubilación rebelde.

The Boroughs: Jubilación rebelde, tráiler

3. Futuro desierto (2026)

Ciencia ficción/Drama. Alex es un psiquiatra que se muda con su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana. Lo que ignora es que su trabajo forma parte de un plan mucho más amplio y secreto impulsado por la empresa tecnológica que lo emplea. Duración: seis episodios. Ver Futuro desierto.

Futuro desierto, tráiler oficial

4. Carísima (2026)

Comedia/Redes sociales. Caro, quien organiza su cumpleaños número 30, conoce y se enamora de Leo, un psicópata con múltiples personalidades. Ella se queda atrapada en un espiral donde tiene que salvar tres cosas: su fiesta, su identidad y su vida. Duración: diez episodios. Ver Carísima.

Carísima, tráiler

5. Envidiosa 4 (2026)

Comedia/Romance. Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años, fruto de la relación anterior de él, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad. En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige. Duración: diez capítulos. Ver Envidiosa 4.

Envidiosa, cuarta temporada (Adelanto)

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo (2026)

Documental/Deporte. Emiliano, un niño soñador de Mar del Plata se convirtió en el ‘Dibu’ que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino. El documental cuenta la historia de este chico que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota que le recuerda todos los desafíos que tiene por delante. Con una combinación de secuencias animadas, imágenes de archivo y entrevistas a sus amigos, familiares y compañeros de equipo, es un relato de cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones. Duración: 1 h 18 min. Ver Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, tráiler

2. Las damas primero (2026)

Comedia/Romance. Un machista se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte. Duración: 1 h 33 min. Ver Las damas primero.

Las damas primero, tráiler

3. El escape perfecto (2009)

Suspenso/Terror. Cliff y Cydney son una joven pareja aventurera que pasa su luna de miel en una de las más maravillosas y remotas playas de Hawái. Creen haber encontrado el paraíso en sus tierras salvajes y senderos solitarios, hasta que se encuentran con un asustado grupo de excursionistas que hablan sobre el horrible asesinato de unos recién casados en las islas, y comienzan a preguntarse si quizás deberían volverse. Indecisos sobre qué hacer, Cliff y Cydney se unen a otras dos parejas, Nick y Gina y Kale y Cleo, y es cuando las cosas comienzan a ir terroríficamente de mal a peor. Duración: 1 h 37 min. Ver El escape perfecto.

El escape perfecto, tráiler

4. Secuestro (2017)

Acción/Suspenso. Una plácida tarde en el parque se convierte en una pesadilla para Karla, una madre soltera, cuando unos secuestradores se llevan a su hijo. Sin celular con el que comunicarse ni tiempo para acudir a la policía, Karla inicia una persecución frenética para salvar a su hijo. Duración: 1 h 35 min. Ver Secuestro.

Secuestro, tráiler

5. Intercambiados (2026)

Animación/Fantasía. Una pequeña criatura del bosque intercambia mágicamente el cuerpo con un majestuoso pájaro del valle, lo que obliga a estos dos enemigos naturales a colaborar para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas. Duración: 1 h 41 min. Ver Intercambiados.