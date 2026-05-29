El misterio de un video desaparecido reflota la causa contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito

El misterio de un supuesto video desaparecido reflotó en las últimas semanas la causa en la que se investiga al exintendente Martín Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito, tres años después de su paseo en el yate El Bandido por las aguas del Mediterráneo junto con su acompañante Sofía Clérici.

Esta vez se trata de un material del que se habló en el programa de televisión ¿La Ves?, que conduce por TN el periodista Jonatan Viale. Según se relató allí, se trataría de una filmación de la exesposa de Insaurralde, Jesica Cirio, en lo que era el vestidor de la casa que ambos compartían en San Vicente. Allí se la vería a Cirio rodeada de fajos de dólares.

Jesica Cirio

En el programa se mencionó que ese video lo habría visto el periodista Diego Suárez y que habría accedido a ese contenido porque se lo mostró Elías Piccirillo, también exmarido de Cirio y actualmente con arresto domiciliario. Piccirillo está acusado de armarle una causa a un exsocio suyo y es investigado por maniobras con el dólar blue durante el cepo.

Casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo AF

De ese mundo donde se juntan la farándula y el crimen, en ocasiones de índole extorsiva, partió la versión recogida luego por la TV de la existencia de este video que interesó al fiscal Sergio Mola, quien investiga a Insaurralde por sus bienes. En esa causa también están siendo investigadas Cirio y Clerici.

El fiscal Mola, ante lo que escuchó por TV, pidió al juez federal Luis Armella que cite a declarar al periodista Suárez para indagar acerca de la existencia del supuesto video.

El fiscal Sergio Mola

El juez hizo lugar y dispuso escucharlo bajo juramento de decir la verdad el próximo 25 de junio a las 11 de la mañana.

Armella también pidió a Artear, la empresa dueña de la señal TN, datos o directamente el video, en caso de que lo tuvieran.

El juez dijo en su resolución que quiere que el periodista declare “a fin de que detalle todo cuanto sepa sobre el video en el que se observaría a Jesica Wanda Judith Cirio “filmándose” “en la época en donde ella seguía con Martín Insaurralde”, antes de la “remodelación de la casa” que sería “de San Vicente”, donde abriría un cajón y mostraría “fajos de dólares termosellados”.

El casamiento de Martín Insaurralde y Jésica Cirio

Artear dijo no tener ese material y Suárez ahora deberá comparecer ante el juez.

Viale aseguró que, según Suárez, Cirio cuenta “millones de dólares” y que no solo hay un video, sino dos. “Y esa información lo que marca es que no sería un solo video, sino dos. Y que el segundo video se habría desarrollado en uno de los ambientes de esta casa. O sea, el primer video sería el vestidor, como hablamos hace un ratito, con millones de dólares y un segundo video en una mesa de madera", agregó el conductor.

Las defensas de Sofía Clerici y de Insaurralde pidieron la nulidad de estas medidas de prueba porque, según argumentaron, implicarían violar el secreto de la fuente periodística.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

El juez rechazó esa solicitud y dejó firme la declaración testimonial, un día después de que lo hiciera el contador Walter Dardo de la Fuente sobre la firma de los balances de la empresa Sasaxa Libero S.A., investigada en el caso.

Ahora se sabe que los rumores sobre la existencia de este supuesto video son de vieja data. Fuentes cercanas al caso dijeron que los primeros datos aparecieron cuando se separaron Insaurralde y Cirio.

En plena negociación de la división de bienes, abogados mediante, se habló de que existían estas imágenes.