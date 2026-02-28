BURGOS, Gilberto,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BURGOS, Gilberto, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Juan Carlos Maqueda, María Belén Ferrer Deheza y Liliana Maqueda y José Luis González, hijos y nietos participan el fallecimiento del esposo de su hermana Claudia. Acompañan en el dolor a toda la familia y elevan una oración por su descanso.
