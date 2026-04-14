Rusia le da la espalda a Orban tras su derrota y tiende puentes al nuevo líder húngaro

MOSCÚ.– El gobierno de Rusia dijo el martes estar complacido de que el primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, pareciera dispuesto a un diálogo pragmático con Rusia, un día después de marcar distancia con quien supo ser su mayor aliado europeo buena parte de sus 16 años en el poder, el premier saliente Viktor Orban.

Si bien los sectores duros de Moscú lamentaron la derrota de Orban, quien perdió en las elecciones del fin de semana frente a su rival emergente de centroderecha, el Kremlin afirmó rápidamente que está dispuesto a dialogar con el nuevo liderazgo del país y aseguró que basaría su propia postura en los pasos concretos que adopte el nuevo premier.

Magyar ofrece una conferencia de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO, en Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026 ATTILA KISBENEDEK - AFP

“Por ahora, podemos señalar con satisfacción, según entendemos, su disposición a entablar un diálogo pragmático”, dijo el martes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“En este caso, existe una voluntad mutua de nuestra parte, y luego procederemos a guiarnos por los pasos concretos que adopte el nuevo gobierno húngaro”, agregó el funcionario.

Distancia con Orban

El lunes, Peskov dijo que la presidencia rusa “respeta” el voto de los húngaros, pero indicó que no felicitaría a Magyar por su victoria electoral y que el país pasaría a integrar la categoría de “países no amistosos” para el Kremlin, junto con el resto de Europa.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin también aprovechó las declaraciones públicas para distanciarse del primer ministro saliente.

Una pintada que dice "Fidesz mentiroso" aparece sobre un cartel de Orban, líder del partido Fidesz, en Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026 FERENC ISZA - AFP

“Nunca fuimos amigos de Orbán”, dijo el vocero, en un intento de minimizar la importancia para Moscú de haber perdido un aliado clave dentro del bloque europeo.

El veterano líder nacionalista húngaro que perdió el poder el domingo tras 16 años en el cargo era un invitado frecuente en Moscú, donde mantuvo múltiples conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, tan recientemente como en noviembre.

Una pareja que sostiene observa un cartel vandalizado que muestra al primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orban, en Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026 FERENC ISZA - AFP

Orbán se aseguró de que Hungría siguiera comprando petróleo y gas rusos pese a la guerra en Ucrania, permitió que Rusia empezara la construcción de una nueva central nuclear al sur de Budapest y se pronunció a menudo en contra de las sanciones a Moscú, al tiempo que se oponía rotundamente a la solicitud de Kiev de unirse a la Unión Europea (UE).

También bloqueó un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros a Ucrania tras acusarla de sabotear los suministros de petróleo ruso a su país al retrasar la reparación de un oleoducto dañado, algo que Kiev negó.

Un miembro del personal ajusta una bandera de la Unión Europea en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO, en Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026 ATTILA KISBENEDEK - AFP

Magyar, por su parte, es una incógnita para Moscú. Ha combinado una retórica favorable a la UE y a la OTAN con el reconocimiento público de que tendrá que mantener conversaciones con Putin y seguir comprando suministros de energía de Rusia por el momento, a pesar de su voluntad de diversificar las fuentes húngaras de gas y petróleo.

"Tomo nota de que el Kremlin se expresó, así como Pekín. Les agradezco que hayan aceptado con respeto la decisión del pueblo húngaro y que estén abiertos a una cooperación pragmática“, reaccionó Magyar horas después de los comentarios de Peskov.

Dispuesto al diálogo

En sus declaraciones del lunes, Magyar señaló que no debe esperarse por su parte una ruptura drástica con Rusia. Sugirió que Hungría mantendrá una política exterior pragmática incluso mientras busca acercarse a Occidente.

“Si Vladimir Putin llama, contestaré el teléfono”, aseguró el nuevo premier húngaro en su primera conferencia de prensa tras ser electo. “Si habláramos, podría decirle que será bueno terminar con la matanza después de cuatro años y poner fin a la guerra“, agregó, volviendo a dejar en claro su postura respecto del conflicto.

Magyar ofrece una conferencia de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO, en Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026 ATTILA KISBENEDEK - AFP

Sin embargo, Magyar enfrió el entusiasmo generalizado al descartar apoyar por ahora el ingreso de Ucrania a la Unión Europea.

“Es totalmente impensable que la Unión Europea admita a un país en guerra”, afirmó. “No creo que eso ocurra en un futuro cercano, ni en los próximos diez años“, aseguró el premier electo.

Agencias AP, AFP y Reuters