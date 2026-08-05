SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BUSCHI, Héctor Aldo. - El directorio, el equipo gerencial y los colaboradores de Contreras Hermanos participan con profundo pesar el fallecimiento de Héctor Aldo Buschi. Acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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