BUTVINOVSKY, Sara

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BUTVINOVSKY de SCHCOLNIK, Sara, Z.L. - Marcos y Claudia Grabivker y Gustavo y Viviana Grabivker la despiden con infinito pesar, acompañan a Doris, a Patricia y a sus familias en su dolor y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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