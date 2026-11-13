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CABRERA, María Carmen
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CABRERA de CARRANZA, María Carmen q.e.p.d., falleció el 11-11-2026. - Los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro despiden a quien integrara este Tribunal, acompañan a su familia en el pesar y ruegan una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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