SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CALANDRELLI, Jorge, q.e.p.d., falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 3-5-2026. - Su esposa Marcia Hatcher de Calandrelli participa con profunda tristeza su fallecimiento.

✝ CALANDRELLI, Jorge, q.e.p.d. - Su hermana Beba Calandrelli y sus hijos Juan Cruz y Ramiro Fernández, y Kjaersten Johnson participan con gran pesar su fallecimiento.

✝ CALANDRELLI, Jorge, q.e.p.d. - Su hermana Marta Calandrelli de Arguimbau y sus hijos Gonzalo, Sofía y Dolores Arguimbau participan con mucha pena su fallecimiento.

✝ CALANDRELLI, Jorge, q.e.p.d. - Sus sobrinos María Inés, Leonel, María, Juan, Hernán, Martín, Belén y Rosario Sicardi Calandrelli participan con mucha tristeza su fallecimiento.

✝ CALANDRELLI, Jorge, q.e.p.d. - Sus sobrinos Iván, Ana María, Pablo, Valeria, Sergio y Nicolás Sicardi Calandrelli lo despedimos con tristeza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa